Dopo una sola stagione, le strade degli Utah Jazz e Derrick Favors potrebbe ritornare ad incrociarsi

Come riportato infatti da Tony Jones di The Athletic, la franchigia sarebbe interessata a riportare l’ala grande a Salt Lake City, questa volta nella veste di chioccia per le matricole.

Diciamo che c’è un certo interesse, direi, in entrambi i sensi. So che anche i Pelicans hanno qualche interesse per lui. Non so se vogliano ingaggiarlo addirittura con un quadriennale, ma sono sicuro che Utah non mancherà di offrirgli almeno un biennale. Per lui sarebbe perfetto, nell’attesa di veder maturare Jackson Hayes.

Dopo ben nove stagioni disputate con i Jazz, l’ala grande era stata girata ai New Orleans Pelicans la scorsa estate in cambio di due seconde scelte, in passato di proprietà dei Golden State Warriors, valide per il 2021 e il 2023.

A favorire un ritorno di Derrick Favors verterebbe la sua situazione contrattuale, che lo vede attualmente in scadenza del contratto biennale firmato, ironia della sorte, nel 2018 proprio con gli Utah Jazz.

Prima che la stagione fosse sospesa, Derrick Favors stava disputando una piu che discreta annata, con una media di 9 punti e 9 rimbalzi con i New Orleans Pelicans.

