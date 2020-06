Mercato NBA, i New Orleans Pelicans interessati a Bradley Beal

Dopo la cessione della loro superstar Anthony Davis, i New Orleans Pelicans stanno progettando il futuro della franchigia. I Pelicans la scorsa estate hanno così preso in considerazione l’aggiunta di nuovi ingranaggi, fra tutti la guardia degli Washington Wizards Bradley Beal.

Tutto ciò è stato riferito da Shams Charania di The Athletic durante un’apparizione nel podcast di Complex’s Load Management. I Pelicans sono una delle squadre che ha mostrato maggiore interesse per Beal e sembra siano tornati in corsa per capire se ci sono possibilità di ottenerlo:

“New Orleans è una squadra che ha mostrato interesse nei suoi confronti sin dalla passata stagione. Anche i Lakers erano interessati a Beal. Se vuoi vincere una partita di basket sei sicuramente interessato a Bradley Beal.”

Il giornalista ha poi aggiunto:

“Ma in base alle sue ultime dichiarazioni, il giocatore vuole restare a Washington. Gli Wizards hanno detto di volerlo tenere. Non mi aspetto qualcosa da lui fino a quando vedremo di nuovo Beal e John Wall giocare assieme.”

L’interesse dei Pelicans era scaturito dalla posizione di Jrue Holiday, uno dei partner più fedeli ad Anthony Davis, che lo avrebbe potuto seguire ai Lakers. Ma Holiday è rimasto legato a New Orleans e spera di poter vedere una ricostruzione attorno a giovani promettenti come Ball, Ingram e sopratutto Zion Williamson.

Se Holiday volesse cambiare franchigia, allora i Pelicans potrebbero puntare con decisione su Bradley Beal, il quale ha concluso la stagione come secondo miglior realizzatore.

