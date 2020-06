NBA, Rip Hamilton racconta Derrick Rose: “Non sapeva se si poteva permettere una Bentley”

Derrick Rose è sempre stato un personaggio piuttosto schivo, low profile. A confermare questa tesi ci ha pensato anche Rip Hamilton. Suo ex compagno ai tempi dei Chicago Bulls, la guardia è intervenuta ad “All The Smoke”, podcast gestito da Stephen Jackson e Matt Barnes, in cui ha fatto un ritratto sulla persona di D-Rose, etichettandolo come un giocatore ‘umile’.

Particolarmente curioso un aneddoto legato all’ex MVP della Lega il quale – dopo aver firmato un contratto davvero pesante tra Adidas e Chicago Bulls – chiedeva il permesso al fratello maggiore di potersi comprare una Bentley:

“Un giorno eravamo in spogliatoio e gli dico: ‘Bro, ma ti rendi conto che hai appena firmato 400 milioni di dollari?’. Lui come tutta risposta rise in una maniera strana: non si rendeva realmente conto di cosa volessero dire tutti quei soldi. Tanto che un giorno, dopo una partita, incontro suo fratello maggiore Reggie e gli faccio le congratulazioni. Ed è proprio lui a confermarmelo: ‘Rip, mio fratello non ha idea di ciò che è appena successo. L’altro giorno mi ha chiamato per chiedermi se poteva comparsi una Bentley’. Quante persone conoscete così? Ragazzi che hanno appena guadagnato 400 milioni di dollari ma chiedono al proprio fratello più grande il permesso di comprarsi una Bentley. Questo vi dà l’idea di che tipo sia D-Rose”.

