Caso Floyd, Erdogan a Trump: “Un attacco all’umanità”. Kanter: “Lui invece è come Bin Laden”

Mentre il caso George Floyd sta tenendo banco in queste ore negli Stati Uniti, le altre Nazioni guardano al paese americano con attenzione. Sono diversi i personaggi di spicco ad aver condannato pubblicamente il comportamento delle polizia di Minneapolis, tra questi si è aggiunto anche Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia. Il numero 1 turco, attraverso un tweet sui social, ha espresso la sua totale contrarietà ad ogni attacco contro l’umanità:

“Come membro della civiltà islamica, che ci insegna ad amare l’umanità per merito del Creatore, condanno questa mentalità disumana. La Turchia si oppone sempre a tutti gli attacchi contro l’umanità, non importa dove, sotto quale pretesto o in quale forma vengano commessi.”

As a member of Islamic civilization, which teaches us to love humankind because of the Creator, I condemn this inhumane mentality. Turkey always stands against all attacks targeting humanity, no matter where, under what pretext or in what form they are committed. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

Un’uscita che non è particolarmente piaciuta a Enes Kanter, giocatore dei Boston Celtics e da sempre oppositore di Erdogan. Il lungo, lo ricordiamo, è da tempo perseguitato dal suo stesso paese per le critiche rivolte nei confronti del presidente Turco e per questi motivi si è visto privato del suo passaporto, è stato ripudiato pubblicamente dai suoi genitori (i quali vivono in Turchia, ndr) ed è oggetto di intimidazioni sul suolo americano.

Kanter, però, ancora una volta non ha avuto paura di dire la sua e criticare aspramente le parole del leader turco, spesso e volentieri accusato di intraprendere azioni dittatoriali all’interno del paese. Questo il tweet di Enes comparso nella giornata di ieri:

“Benvenuti nel PAESE DI ERDOGAN. Sentire Erdogan discutere di diritti civili, è come chiedere a Bin Laden di parlare di libertà. Tutto il mondo lo sa che sei un dittatore lunatico”.

You talking about human rights is like hearing Osama Bin Laden talk about freedom.

The whole world knows that you are a Lunatic Dictator.

Just Shut the hell up. @RTErdogan https://t.co/8yL1L4or77 — Enes Kanter (@EnesKanter) May 29, 2020

