Il direttore esecutivo della National Basketball Players Association, Michele Roberts, ha dichiarato poche ore fa che i giocatori NBA “vogliono davvero tornare a giocare” per cercare di portare a termine la stagione 2019-2020. Queste le parole rilasciate dalla Roberts ai microfoni di Ramona Shelburne di ESPN. La dirigente ha inoltre aggiunto come il sindacato stia aspettando con una certa impazienza ulteriori dettagli da parte della Lega per quanto riguarda una proposta di ripresa delle operazioni:

“È ora. È ora. Sono passati due mesi e mezzo di” E se?”. I miei giocatori hanno bisogno di un certo livello di certezza. Penso che tutti lo vogliano. Cerchiamo di prendere una decisione nel breve periodo. È ora di avere capire cosa si vuole fare. I giocatori vogliono tornare a giocare. Votare eventuali proposte da parte della NBA? Se pensassimo di aver bisogno di un voto, lo faremmo. Ad esempio, quando c’è necessità di ratificare il CBA, abbiamo certamente bisogno di votare, ma in questo caso il nostro metodo preferito è quello di parlare con le persone interessate. Se sarà necessario parleremo con i nostri giocatori e scopriremo le loro sensazioni di fronte ad una proposta della Lega.”

Ricordiamo che negli scorsi giorni, le ultime voci hanno delineato un possibile restart della stagione NBA verso fine luglio a Disney World, Orlando. Si attende, ora, una risposta chiara da parte di Adam Silver, sempre più pressato dalle parti per arrivare ad una decisione finale.

