La NBA conferma: “Vogliamo ripartire a fine Luglio a Disney World”

Forse ci siamo. La NBA nella giornata di ieri ha rilasciato un comunicato con cui ufficializzava il tentativo di organizzare il proseguo della stagione ufficialmente a Disney World, in Orlando – Florida. La Lega negli scorsi giorni ha avviato i contatti con la Walt Disney per capire come eventualmente cercare di riservare parte del famoso parco agli addetti ai lavori della NBA, ospitando così staff e giocatori in una sorta di bolla completamente distaccata dal resto degli Stati Uniti. L’intenzione di Adam Silver sarebbe quella di finalizzare ogni accordo il più presto possibile per programmare una ripartenza collettiva verso fine luglio e terminare così la stagione per i primi di settembre.

Questo il comunicato apparso nella serata di ieri sul canale Twitter ufficiale della NBA:

“L’NBA, in associazione con la NBPA ha avviato contatti esplorativi con la Walt Disney Company per ricominciare la stagione 2019-20 a fine luglio al Espn Wide World of Sports Complex, parte di Disney World in Florida. Sarebbe il sito unico per partite, allenamenti e alloggi. La nostra priorità resta quella di assicurare la salute e la sicurezza di tutti quelli coinvolti, e stiamo lavorando con esperti di salute pubblica e autorità governative per assicurarci di avere dettagliate linee guida che ci consentano di avere appropriati protocolli medici e protezioni”.

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8 — NBA (@NBA) May 23, 2020

