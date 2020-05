Parlando all’interno del suo podcast “The JJ Redick Podcast”su The Ringer, la guardia tiratrice dei New Orleans Pelicans ha svelato alcuni rumors riguardanti un possibile scenario per la ripartenza.

“Lo scenario di cui ho sentito parlare sarebbe più o meno questo: le prime sei squadre di entrambe le conference sarebbero già sicure della presenza in post season. Giocherebbero altre partite ma prive di valore di classifica. Le squadre che al momento della sospensione invece occupavano dalla settima alla dodicesima posizione, giocherebbero per gli ultimi due slot disponibili. Infine, le franchigie che vanno dal dodicesimo alla quindicesimo posto, non si dovranno neppure presentare, in quanto impossibilitate a raggiungere la post season”

Prendendo per buona questa indiscrezione, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers ed Atlanta Hawks sarebbero esclusi dalla partecipazione.

Pur avendo riportato il rumor, J.J. Redick non sembra entusiasta di questo eventuale scenario. L’ex Philadelphia 76ers infatti, reputa ingiusto che ad alcune squadre venga impedito di disputare una stagione regolare intera.

Al momento però si tratta di pure ipotesi in quanto l’unico dato certo è che la NBA ha annunciato l’inizio delle trattative con Disney per completare la stagione presso l’ESPN Wide World of Sports all’interno del parco divertimenti di Orlando in Florida.

