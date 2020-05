LA NBA ha chiesto un voto a tutti i GM per decidere come ripartire con la stagione

Come riportato da Shams Charania, insider di TheAthletic, la NBA ha inviato un sondaggio a tutti i GM della Lega chiedendo loro di esprimere la modalità preferita su come finire la regular season e disputare i Playoff.

Tra le varie proposte avanzate dalla NBA c’è anche quella di ripartire direttamente con i Playoff prendendo come valida la classifica del 12 Marzo. Ai Playoff verrebbe solo aggiunto un turno di qualificazione che sarebbe disputato solo dalle squadre che al momento della sospensione era in lotta per raggiungere la post-season.

Oltre a ciò ai GM è stato chiesto anche di dare un parere anche sul numero delle squadre partecipanti ai Playoff (le consuete 18 o passare a 24) e se mantenere la divisione del tabellone tra Eastern Conference e Western Conference.

Un’altra proposta della NBA è quella di concludere la regular season arrivando a disputare 72 o 76 partite totali. Anche in questo caso la scelta è stata lasciati ai GM, che dovranno esprimere la loro preferenza. Al momento della sospensione le squadre NBA avevano giocato dalle 63 alle 67 partite, quindi ripartire con una parte di regular season significherebbe giocare una decina di partita per squadra prima di disputare i Playoff.

