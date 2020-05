NBA, Charles Barkley racconta lo scambio saltato nel 1992 con i Lakers

Nell’ultimo episodio del podcast di Zach Lowe, giornalista di ESPN, Charles Barkley ha raccontato un annedoto della sua carriera: nel 1992 l’ex stella NBA, che giocava in quella stagione con i Philadelphia 76ers, era stato scambiato ai Los Angeles Lakers.

Ecco il racconto dello stesso Barkley sulla vicenda:

“Una mattina mi ha chiamato il mio agente, dicendomi che ero stato scambiato ai Lakers. Dovevano solo finalizzare le ultime cose e poi sarei dovuto partire per LA. Così io e i miei amici siamo usciti a festeggiare, ed eravamo già ubriachi a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio ricevo un’altra chiamata dal mio agente, e mi dice che tutto è saltato perchè i 76ers all’ultimo si sono tirati indietro. E quindi io dissi al mio agente ‘Non prendermi in giro, abbiamo una partita stasera e sono ubriaco già da mezzogiorno’. Non ricordo come giocai quella partita, potrebbe essere andata malissimo” .