Nella giornata di venerdì, l’ex stella dei New York Knicks Patrick Ewing ha annunciato di essere risultata positiva al test per il coronavirus.

Ad comunicarne la notizia è stato lo stesso giocatore, che rilanciandola attraverso i propri account social, ha voluto ricordare l’importanza dell’attenersi scrupolosamente alle norme anticontagio.

Attualmente, Patrick Ewing è ricoverato in isolamento in un ospedale di Washington, citta nella quale risiede dal 2017, quando prese le redini di Georgetown, squadra collegiale della NCAA, per la quale aveva anche militato come giocatore in passato.

Prima di diventare la prima scelta al Draft del 1985 infatti, Ewing aveva guidato la Georgetown al suo primo titolo nazionale, consacracrandosi come uno degli atleti più promettenti degli anni ’80.

Di tutta la squadra universitaria, Georgetown ha comunicato che l’unico membro ad essere risulato positivo al test sia stato solo il proprio head coach.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020