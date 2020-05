NBA, Charles Barkley: “LeBron James non può essere paragonato a Jordan”

Charles Barkley è recentemente intervenuto nel dibattito che cercherebbe di assegnare il titolo di migliore di sempre ad uno tra Michael Jordan e LeBron James, probabilmente ispirato, l’ex giocatore dei Suns, dalla recente classifica dei migliori giocatori di sempre emanata da ESPN. Queste le parole dell’attuale opinionista, che, con dimensioni fisiche simili a quelle di LeBron James, nel suo periodo di attività fu avversario di MJ:

“Secondo me, Michael Jordan e LeBron James non sono proprio paragonabili tra di loro. LeBron James è più vicino al paragone con Magic Johnson, per caratteristiche fisiche, unicità delle letture e quoziente intellettivo cestistico. Questo non vuole sminuire LeBron, ma la “faida” venutasi a creare tra i due non può logicamente reggersi in piedi, dal momento che sono eccellenti entrambi, ma in modi diversi e con peculiarità differenti. Il giocatore più simile a Jordan che abbia mai visto è senza dubbio Kobe Bryant. Entrambi avevano un’inarrivabile ossessione per la pallacanestro ed un unico imperativo prima di iniziare ogni stagione: vincere. A loro non importava di risultare scontrosi nei confronti dei compagni e della stampa o di non seguire le direttive del coach. Volevano dannatamente vincere e nient’altro”.