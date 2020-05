NBA, LeBron James si è allenato privatamente con alcuni compagni a Los Angeles

LeBron James negli scorsi giorni ha organizzato diversi allenamenti con alcuni dei suoi compagni di squadra dei Los Angeles Lakers in un luogo privato e riservato. È questo quanto riporta Shams Charania di The Athletic. LeBron si starebbe allenando in forma privata da diverse settimane, ma a quanto pare la stella gialloviola sta coinvolgendo anche alcuni suoi compagni per mantenere intatta la chimica di squadra costruita lungo tutta la stagione NBA.

Le sessioni di allenamento hanno incluso uno o due compagni di squadra insieme allo stesso James, questo per rispettare in ogni caso le minime disposizioni di sicurezza in tema distanziamento sociale. Sebbene le identità dei giocatori non siano state rivelate, le persone coinvolte in questi workout privati sono state testate preventivamente attraverso il classico tampone.

Diverse franchigie NBA, nel frattempo, hanno iniziato a riaprire le loro strutture di allenamento in queste ultime settimane. Secondo quanto riferito, i Lakers hanno riaperto parzialmente il loro centro di allenamento sabato scorso, dando ai giocatori l’opportunità di allenarsi volontariamente sul proprio campo, in attesa che la NBA decida cosa fare per quanto riguarda il termine della stagione.

Shams Charania ha quindi svelato come anche i Los Angeles Clippers stiano osservando un programma di allenamento di questo tipo, tra workout privati, con limitata presenza di giocatori.

