NBA, Antetokounmpo: “Vinco, fumo il sigaro come MJ e porto i miei compagni a Mykonos”

I Milwaukee Bucks che, al momento della sospensione erano la franchigia con il miglior record, sono certamente tra le squadre che più sperano in un repentino ritorno in campo.

La stella della squadra, Giannis Antetokounmpo, si è sbilanciato, parlando di vacanze, circa quello che pensa potrebbe essere l’esito della stagione NBA:

“L’anno scorso ho avuto l’occasione di andare a Mykonos, sono andato con Eric Bledsoe e Brook Lopez, ed è stato triste non riuscire a portare tutta la squadra a vivere la stessa esperienza. Quindi decisamente penso che, dopo che vinceremo il titolo, avremo stretto il trofeo e fumato un sigaro come MJ, potremo tutti andare a Mykonos.”

Ha poi pronunciato parole al miele per la sua amata Grecia:

“Prima che succedesse tutta questa storia del coronavirus, stavo parlando di portare la squadra in gita a Mykonos. È una delle più belle isole in Grecia, è un’isola per fare festa. Non puoi andarci con la tua dolce metà, devi andarci da solo. Deve essere un viaggio tra ragazzi. Ovviamente abbiamo anche Santorini, che è molto romantica. Ha la migliore alba e il migliore tramonto del mondo. Lì sì che puoi portare la tua dolce metà.”