NBA, Deron Williams: “Sono contento di aver chiarito con Jerry Sloan”

La triste notizia della scomparsa di Jerry Sloan ha portato dolore in tutta l’NBA. Uno dei primi ad esprimersi a riguardo è stato Deron Williams, che è stato allenato dal leggendario coach nei suoi anni nello Utah, quando era il playmaker dei Jazz.

“Sono molto triste per la morte di coach Jerry Sloan questa mattina. Sono molto vicino a Tammy e alla sua famiglia in questo momento difficile. So che le cose non sono andate per il meglio tra di noi ai Jazz, ma sono felice di aver avuto la possibilità di incontrarmi con lui prima che fosse troppo tardi. Sarebbe stato decisamente qualcosa che mi avrebbe perseguitato per il resto della vita. Sono grato di aver potuto giocare per lui e aver imparato così tanto da lui durante i miei cinque anni e mezzo nello Utah. Tutti sappiamo come come lui fosse sempre pronto ad aiutarci anche al di fuori del campo da gioco. Riposa in pace, coach Sloan, leggenda.”