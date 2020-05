Le canotte NBA ispirate ai Supereroi dei fumetti

Se siete amanti dei fumetti e dei loro supereroi, allora non potete perdervi questo esperimento grafico ben riuscito da parte di un giovane tifoso della NBA che ha provato a trasformare tutte le canotte delle varie franchigie americane, traslandole in maniera più o meno sensata, a gente come Superman, Spiderman e Batman.

Il giovane graphic designer di Washington, Mikey Halim – alias SRELIX su Instagram – ha quindi realizzato diverse tavole che stanno già facendo il giro del web e che noi vi proponiamo qui di seguito. Ecco tutte le sue opere.

Los Angeles Clippers X Spiderman

Trovare analogie tra i Los Angeles Clippers e Spiderman non è propriamente facile. Forse solo i colori possono unire la franchigia di LA con il supereroe dell’universo Marvel.

Washington Wizards X Capitan America

La capitale Americana non può esimersi dal vestire uno degli eroi più amati negli States: capitan America potrebbe tranquillamente vestire i colori dei Washington Wizards di John Wall e Bradley Beal. Potessero averlo anche in squadra magari riuscirebbero pure a tornare ai Playoff…

New Orleans Pelicans X Magneto

Uno dei personaggi più famosi creati dal ‘solito’ Stan Lee è Magneto. Il ‘Signore del Magnetismo’ è il supereroe più adatto per i New Orleans Pelicans della rinascita dopo l’arrivo di giovani talentuosi come Zion Williamson e Brandon Ingram. Il futuro è tutto dalla loro parte.

Utah Jazz X Aquaman

Per il personaggio, forse, Steven Adams (e quindi gli Oklahoma City Thunder) poteva essere l’uomo giusto per rappresentare Aquaman. Il ‘Protettore degli Oceani’, però, secondo il talento creativo di Srelix, si accosta bene agli Utah Jazz, probabilmente per la posizione geografica in cui la franchigia è insidiata, ossia ai piedi del Gran Lago Salato che caratterizza la zona di Salt Lake City.