NBA, ecco chi ha consegnato la famigerata pizza del Flu Game a Michael Jordan

Una delle parti più interessanti degli ultimi episodi di The Last Dance è stata il racconto del famoso “Flu Game”, la Gara 5 delle Finals NBA 1997. Jordan, nonostante una condizione di salute decisamente non buona, trascinò i suoi con 38 punti segnati quando la sua presenza in campo, prima della partita, non era nemmeno così sicura.

Nonostante l’appellativo “Flu”, influenza, è ormai consolidato il fatto che a procurare problemi a MJ fu un’intossicazione alimentare. In particolare, una pizza. Addirittura, la pizza venne appositamente “manomessa” per intossicare Jordan. O così si racconta.

Contro queste accuse si è fatto avanti il diretto interessato: il fattorino che consegnò (e preparò) personalmente la pizza del #23, tale Craig Fite.

Il signor Fite ha raccontato come andarono le cose:

“Scelsero me per preparare la pizza perché ero l’unico tifoso dei Bulls. Mi dissero ‘Credo sia qualcuno dei Bulls [a ordinare], probabilmente uno dei giocatori’. Ero stato assunto da 3-4 settimane come assistant manager e dissi ‘La farò io, non voglio che nessuno di voi [tifosi dei Jazz] ci metta mano”

Tim Gorver, personal trainer di Jordan, ha raccontato che a consegnare la pizza furono ben cinque fattorini. Una teoria sospettosa controbattuta aspramente da Fite:

“La storiella che erano cinque persone a consegnare la pizza è falsa. Eravamo in due, non avevo nemmeno cinque dipendenti. Ricordo che c’era parcheggiata un auto della polizia lì davanti e dovevamo indentificarci. Entrambi avevamo la divisa da lavoro ed era chiaro chi fossimo”

Fite ha anche aggiunto dettagli sulla preparazione della pizza, per eliminare qualsiasi dubbio:

“È difficile preparare una pizza avariata, a meno che non ci si aggiunga qualcosa successivamente. Ovviamente ciò non è avvenuto, perché quella pizza non ha mai lasciato le mie mani. [La pizza] È stata preparata correttamente, ho seguito le regole. Stavo anche cercando di fare bella figura per diventare direttore della pizzeria”

Leggi anche:

Due giocatori si sono rifiutati di apparire in The Last Dance

Air Jordan 1 indossate e autografate da MJ vendute a 560 mila dollari

Spunta una nota scritta da Krause sul perché della fine della dinastia Bulls