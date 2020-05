I giocatori NBA chiamati a esprimersi sul ritorno in campo

L’associazione dei giocatori, la NBPA, avrebbe iniziato ieri a distribuire un questionario ai tesserati. Scopo del questionario sarebbe capire quali siano le volontà dei giocatori riguardo la stagione in corso. La domanda del questionario, che sarebbe stato inviato in forma anonima, sarà infatti incentrata sulla volontà o meno nel tornare a giocare e ad allenarsi in questa stagione. I giocatori NBA sarebbero quindi chiamati a esprimersi sul ritorno in campo, potendo godere della tutela dell’anonimato. Lo riporta Adrian Wojnarowski.

National Basketball Players Association regional representatives started texting NBA players today with a 'yes or no' question it says will be kept confidential: Do you want to try and play again this season? The union's trying to gauge broader sentiment of its 400-plus players. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 12, 2020

La scelta del questionario è diretta conseguenza delle discussione degli ultimi giorni su una ripresa del campionato in estate. Proposta che ha spaccato le opinioni, non solo tra i giocatori ma anche tra addetti ai lavori e dirigenti. Con alcuni pienamente a favore mentre altri piuttosto perplessi.

E se alcuni giocatori, come LeBron, si sono schierati in maniera convinta per la riapertura, diverse sono le remore mosse verso una facile e celere riapertura della stagione. Da quella più ovvia e più importante, la garanzia di una assoluta sicurezza sanitaria, a Shaquille O’Neal che ha messo invece in evidenza il rischio di rendere la stagione un campionato farsa. O di uno dei proprietari dei Nets, Joseph C. Tsai che aveva fatto notare come le franchigie non coinvolte ai play off abbiano meno interesse a rischiare.

Il primo voto a favore lo ha espresso Jared Dudley, che già nei giorni scorsi si era espresso per la conclusione del campionato:

Safety obviously 1st! No where will be as safe as the NBA compound site they determine but, I Don’t think players know the effects of NOT playing does too next year. This is bigger then My team isnt in the playoffs so who cares! No playoffs, no tv money, NEW CBA next year! https://t.co/jFb1dH89E4 — Jared Dudley (@JaredDudley619) May 12, 2020

Qualche ora fa, però, nasce il giallo della smentita di quanto appena riportato sopra. Infatti, secondo Shams Charania di The Athletic, la NBPA non avrebbe mai mandato questo questionario e mai lo farà. Rimangono comunque confermate le voci di un incontro privato tra le stelle della Lega per capire come muoversi di fronte a questa emergenza.

The National Basketball Players Association has released a statement to @TheAthleticNBA @Stadium: “The NBPA is not engaging in and has not authorized any formal poll of its players.” — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2020

