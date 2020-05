Nel momento storico in cui viviamo, dove tutti noi abbiamo cambiato le nostre abitudini adeguandoci al coronavirus, anche la NBA è pronta a cambiare. La lega, infatti, sta pensando di realizzare una Combine virtuale per i prospetti del prossimo Draft.

Come scrive Shams Charania di The Athletic, la lega sta cercando delle date utili per organizzare online la Combine, evento in cui i prospetti sono testati, misurati e valutati. Sempre durante la Combine, inoltre, gli aspiranti giocatori NBA avranno brevi colloqui con le squadre interessate.

Sources: The NBA has sent teams the ballots to vote on the prospects for the 2020 Draft Combine, which has been postponed indefinitely. League office is evaluating possible dates for Combine and potential virtual version. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2020

La NBA ha chiesto alle varie franchigie di votare i giocatori che vorrebbero vedere nella possibile Combine virtuale: senza di essa le squadre non sarebbero in grado di valutare i parametri fisici di un giocatore prima del sorteggio.

In ogni caso il Draft2020 sarà diverso dai precedenti: la lega aveva vietato alle squadre di chiedere ai giocatori video dei loro allenamenti, ma erano, e tuttora sono, consentiti brevi colloqui telematici. Gli scout e le dirigenze dovranno basarsi sulle partite giocate fino alla sospensione.

Un ulteriore passo per cercare di tornare alla normalità, in attesa di conoscere il futuro del Draft2020. La Draft Lottery non ha ancora una data precisa mentre la cerimonia del Draft è fissata per il 25 giugno, anche se probabilmente verrà rimandata.

Una situazione insolita per i prospetti e per i talent scout, i quali dovranno tirar fuori le loro migliori qualità per scovare i prossimi campioni NBA.

