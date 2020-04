I 10 migliori “Big Three” nella storia NBA secondo Bleacher Report

Con la NBA ferma provvisoriamente ai box, Bleacher Report si sta divertendo nello stilare diverse classifiche e ranking sui giocatori migliori nella storia della Lega. Questa volta è toccato ai ‘Big Three’. Il famoso sito sportivo americano ha, di fatto, messo in ordine i migliori trio che hanno calcato i parquet della NBA, classificandoli in base ad una serie di parametri come il voto dei tifosi, il numero di vittorie raccolte dal trio, le loro medie stagionali e il numero di campionati vinti.

La classifica, formatasi da tutta questa serie di punteggi, ha quindi prodotto una graduatoria curiosa in cui, però, non farete fatica a capire quale sarà il trio più forte di sempre secondo BR. Da segnalare, infine, come all’interno di questa graduatoria ci sia la presenza di diversi Big Three moderni, probabilmente come risultato evolutivo della NBA stessa: tranne in rare eccezioni, nel basket moderno si fatica ad arrivare fino in fondo.

10. Bill Russell, Sam Jones e Tom Heinsohn

Il primo trio presente è quello dei gloriosi Boston Celtics di fine anni ’50. Durante le loro otto stagioni insieme, Russell, Jones e Heinsohn hanno vinto ben sette titoli NBA consecutivi, ossia dal 1958-59 al 1964-65. Nessuno come loro in termini di vittorie insieme.

Durante le loro otto annate fianco a fianco, i 3 hanno registrato statistiche di tutto rispetto: