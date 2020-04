Secondo un sondaggio ESPN, Doncic è il miglior giocatore su cui costruire una franchigia

Rispondendo ad un sondaggio proposto da ESPN, 20 membri chiave di diverse franchigie, tra coach, scout e dirigenti, hanno scelto Luka Doncic come giocatore sul quale basare il progetto di una franchigia.

Il talento cristallino dello sloveno e l’incredibile maturità dimostrata nonostante la giovane età lo rendono il prospetto perfetto. A deciderlo, con una maggioranza schiacciante, sono stati ben 17 votanti su 20, che hanno eletto Doncic come prima scelta in un pool condiviso con Zion Williamson, Ja Morant e Trae Young.

Una vittoria schiacciante, come altrettanto schiacciante appare la mancata considerazione di una stella come Trae Young. Il giocatore degli Hawks, al secondo anno nella lega già diventato All-Star, non è stato scelto da nessuno dei 20 interrogati come prima o seconda opzione, ricevendo solo 4 voti come terza e 16 come quarta scelta.

La NBA ha quindi compreso appieno il potenziale di Doncic, dopo il solito, classico scetticismo iniziale verso i giocatori europei. A testimoniarlo, ESPN ha raccolto un paio di opinioni anonime dal personale NBA sottoposto al sondaggio:

“Luka è uno in grado di fare tutto, con lui si andrebbe sul sicuro.” “Luka, già in questo momento, ha stazza, playmaking d’élite e tiro. È in grado di far vincere. Il suo gioco non solo è solido, ma potrebbe potenzialmente migliorare ancora.”

Altre opinioni sono state espresse su Ja Morant, classificatosi terzo. Il rookie dei Grizzlies è molto apprezzato ma considerato ancora un po’ acerbo:

“Il lato positivo è che diventerà ancora più forte. I Grizzlies pensano sia un giocatore decisivo.” “Il suo vantaggio è l’atletismo. Doncic potrebbe essere già al suo massimo perché è limitato fisicamente. Al giorno d’oggi sceglierei ancora Luka, ma più avanti direi Ja perché il suo atletismo è fuori scala, il suo futuro è brillante e il tiro migliorerà.”

