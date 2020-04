NBA, Dennis Rodman e la vacanza con Carmen Electra durante la stagione

Tra gli aneddoti più incredibili da sottolineare dei nuovi episodi di ‘The Last Dance’ ce n’è uno che riguarda, stranamente, Dennis Rodman. L’ex centro dei Chicago Bulls, infatti, durante la stagione del 1997-98, chiese il permesso alla squadra di poter prendersi una vacanza proprio nel bel mezzo della regular season NBA. Il motivo? Doveva assolutamente andare a Las Vegas per staccare 48 ore la spina ed incontrare Carmen Electra (sua ex moglie per ‘ben’ 9 giorni, ndr) prima di vivere il finale di una intensa stagione.

Queste le parole di Michael Jordan all’interno del documentario e riportate da Sky Sport:

“Arrivo all’allenamento e Phil Jackson mi dice che Dennis voleva dirmi una cosa. Di solito, quando Dennis vuole dirmi qualcosa, non è niente che io abbia voglia di sentire. Mi dice che gli serve una vacanza. Guardo Phil [Jackson] e gli dico: ‘Cosa significa? Se qui c’è qualcuno che ha bisogno di una vacanza, quello sono io!’. Ma Dennis è convinto: ‘Ho bisogno di andare a Vegas’, dice. Faccio notare che se lo lasciamo andare a Las Vegas va a finire che non lo vediamo più, di sicuro lui non torna indietro. Cosa ho pensato al termine delle 48 ore? Dobbiamo andare a tirarlo fuori dal letto e non starò a dire chi c’è nel suo letto e tutto il resto”

Jordan si rese conto che dopo 2 giorni Dennis non era ancora rientrato in Illinois, quindi prese il primo volo per Vegas e andò personalmente a ‘ritirare’ l’estroso lungo dei Bulls per riportarlo sulla retta via. Electra ricorda il momento in cui Jordan si presentò alla camera d’Hotel:

“Qualcuno bussò alla porta e quel qualcuno è Michael Jordan. Io mi nascosi, non volevo che mi vedesse in quel modo per cui mi nascosi sotto a delle coperte dietro il divano della nostra stanza. Sentii Michael dire a Dennis: ‘Andiamo, dobbiamo tornare ad allenarci’”

