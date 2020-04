NBA, i Chicago Bulls ingaggiano Marc Eversley come GM

I Chicago Bulls hanno scelto il loro nuovo General Manager: come anticipato da Adrian Wojnarowksi, insider di ESPN, la scelta è ricaduta su Marc Eversley. Eversley prenderà il posto di Gar Forman, che era stato sollevato dal ruolo di GM due settimane fa ed era in quella posizione nei Bulls dal 2009. Marc Eversley, canadese, sarà il primo GM di colore nella storia dei Chicago Bulls.

Sixers assistant GM Marc Eversley has agreed to a deal to become the Chicago Bulls new general manager, league sources tell ESPN. Eversley will join EVP of Basketball Operations Arturas Karnisovas to lead a reshaped front office. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2020

Marc Eversley arriva a Chicago dopo aver passato gli ultimi quattro anni come vice-president senior ai Philadelphia 76ers: ha avuto lo stesso ruolo in precedenza anche agli Washington Wizards ed è stato anche l’assistente general manager ai Toronto Raptors. Prima di entrare nel mondo NBA ha lavorato per 10 anni come executive alla Nike.

La firma di Eversley rientra in un piano di rinnovamento nella dirigenza dei Bulls che era iniziato due settimane fa con la firma di Karnisovas come executive vice-president of basketball operations.

