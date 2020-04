Isaiah Thomas confuso con l’Isiah di Detroit: “Non ero io a far male a Jordan”

Gli episodi 3 e 4 di The Last Dance sono usciti oggi su Netflix. Tra gli argomenti trattati, oltre al personaggio Dennis Rodman, si è raccontato della leggendaria rivalità tra Michael Jordan e i Bad Boys di Detroit.

MJ ha raccontato di nutrire ancora del risentimento verso quella squadra, capace di eliminarlo dai Playoff per tre stagioni consecutive. Per arginare il talento del numero 23, i Pistons ricorrevano a mezzi non proprio leciti, mettendola tutta sul piano della fisicità e del gioco sporco, spesso andando anche oltre il consentito.

Tra i principali interpreti di quella squadra c’era Isiah Thomas, acerrimo rivale di Jordan sul parquet e fuori (la mancata convocazione di Isiah alle Olimpiadi del ’92, si dice ancora oggi, sia stata dovuta a MJ). Il suo nome viene spesso confuso con quello di Isaiah Thomas, giocatore di un’era decisamente più recente. L’ex Celtics ha ricevuto diversi insulti su Twitter, evidentemente scambiato per l’ex giocatore dei Pistons e accusato di voler infortunare Jordan:

Y’all be tweeting me mad at me like I was tryna hurt Jordan lol — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) April 27, 2020

Per quelli che “nessuno ha mai visto Isaiah e Isiah Thomas nella stessa stanza“, il giocatore ha ironicamente pubblicato un paio di foto che lo ritraggono con il quasi omonimo:

