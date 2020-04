NBA, Kevin Love sicuro: “Tim Duncan è la miglior AG di sempre!”

Secondo Kevin Love non ci possono essere dubbi di sorta: Tim Duncan è la miglior ala grande che la NBA abbia avuto nel corso della sua storia. La stella dei Cleveland Cavaliers, infatti, ha pubblicato un post su Instagram per incoronare l’ex leggenda dei San Antonio Spurs spiegandone per filo e per segno le motivazioni. Duncan il prossimo fine agosto verrà introdotto ufficialmente nell’Olimpo degli Hall of Famer della Lega con una celebrazione in suo onore insieme a Kevin Garnett ed al compianto Kobe Bryant.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Love (@kevinlove) in data: 25 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT

“Stavo riflettendo sulla classe 2020 della Hall of Fame e a quanto mi manca la pallacanestro. Tim Duncan, la miglior ala grande di sempre. Avendo giocato nella Western Conference i miei primi sei anni di NBA abbiamo avuto un sacco di battaglie. È stato lui a darmi il classico momento di ‘benvenuto nella NBA’ dopo solo 4 partite della mia annata da rookie. Vivere quell’esperienza, e vedere Tony Parker distruggerci con 55 punti ha avuto un bell’impatto su un ragazzino grassottello che veniva dalla campagna dell’Oregon e che aveva compiuto 20 anni solo due mesi prima. E mentre sto scrivendo queste righe realizzo che oggi è anche il compleanno di Tim Duncan… e allora auguri al 15 volte All-Star, 5 volte campione NBA, 15 volte All-NBA e altrettante volte nei migliori quintetti difensivi, 2 volte MVP, 3 volte MVP delle finali e rookie dell’anno nel 1997-98! Non avrei avuto il successo che ho avuto in questa lega se non avessi imparato un sacco di cose dal #21”

LEGGI ANCHE

Gli 11 allenatori più vincenti della storia NBA

NBA, dal 1 maggio si riparte in alcuni Stati

I 10 migliori giocatori scelti al secondo giro del Draft NBA