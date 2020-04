NBA, Paul Pierce svela: “Garnett una volta stava per fare a pugni con Kidd”

La NBA è nota per gli aneddoti particolari che spesso e volentieri circondano questa Lega. L’ultimo in ordine cronologico è quello svelato, poche ore fa, da Paul Pierce ai tempi dei Brooklyn Nets. L’ex giocatore, infatti, ha ricordato di quella volta in cui Kevin Garnett, suo compagno di squadra nella franchigia newyorchese, durante la stagione NBA 2013-2014, stava per prendere a pugni Jason Kidd al primo anno nella sua nuova carriera da allenatore.

Questi i particolari svelati da Pierce:

“È il giorno della partita di Natale trasmessa sulla tv Nazionale e perdiamo malamente, con 17 punti di scarto. Siamo KO. Jason Kidd entra in spogliatoio urlando. E urla verso tutti noi. Solo che KG si alza e lo affronta a muso duro. Ho pensato che potesse mettergli le mani addosso. Era faccia a faccia con lui, l’asciugamano sulla testa, pronto per andarsi a fare la doccia, e si sono messi a urlare davanti a tutti, in spogliatoio. Poi Kevin si è girato ed è andato verso le docce. Ve lo giuro, da quel momento in poi la nostra stagione è cambiata”

Successivamente a questa sorta di ‘chiarificazione’, i Brooklyn Nets raccolsero 11 vittorie nelle successive 14 partite. Un’annata complicata che termino al secondo turno dei Playoff eliminati dai Miami Heat di LeBron James.

