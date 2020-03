NBA, I Clippers hanno già perso 10 milioni di dollari a causa dello stop

Lo stop della NBA causa Coronavirus sta mettendo in difficoltà tutte le franchigie presenti, ma soprattutto i piccoli commercianti e dipendenti collegati alle 30 squadre della Lega. A rafforzare la tesi ci ha pensato anche Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, il quale, attraverso una intervista rilasciata a Bloomberg, ha confessato come in questo primo mese di stop la franchigia californiana avrebbe già accusato perdite di 10 milioni di dollari.

Ballmer ha quindi specificato che continuerà comunque ad investire in questo periodo di crisi per non mettere in difficoltà la filiera collegata al mondo dello sport, con i piccoli venditori che, ad esempio, contavano sugli incassi dei Clippers proprio a ridosso dei Playoff NBA:

“Certamente non saranno meno di otto cifre. Non meno di 10 milioni di dollari, quella è una quota che siamo già certi di aver bruciato. L’importante detto però è sostenere il business in queste settimane difficile, tenere in piedi la filiera continuando a pagare i nostri impiegati e cercando di non far morire i piccoli venditori ai quali spesso ci affidiamo. Ad esempio, avevamo già pre-ordinato da tempo una commessa da 100.000 dollari in magliette da preparare in vista dei playoff: una cifra che spenderemo con piacere, nella speranza poi tra qualche mese di poter utilizzare quelle maglie. Al momento è fondamentale spendere quei soldi, tenere in piedi il sistema e prendere così tempo per capire cosa accadrà.”

Nel frattempo Ballmer ha ufficializzato l’acquisto del Forum di Inglewood con una spesa di 400 milioni di euro, con l’obiettivo di regalare una casa propria ai Clippers, dicendo addio allo Staples Center. La costruzione di una franchigia con una sua forte identità parte anche da queste cose…

