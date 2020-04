La NBA produrrà mascherine protettive con i loghi delle squadre

Photo credits to Clutchpoints.com

Tutto il mondo attende ormai la scoperta di un vaccino efficace per la lotta al Coronavirus. L’attesa per la cura si prospetta però ancora lunga e, nel frattempo, l’unica arma utile per ridurre al minimo i contagi sembra il distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi di protezione personale.

Le mascherine sono ormai diventate l’oggetto più richiesto e fondamentale. Vista l’estrema diffusione di queste ultime, la NBA ha deciso di giocare un ruolo attivo. La lega ha infatti annunciato la produzione di mascherine con i loghi delle varie franchigie della NBA e della WNBA.

Queste mascherine saranno in vendita sugli store americani (NBAStore.com). Tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza a due diverse associazioni: Feeding America negli USA e Second Harvest in Canada.

Questa iniziativa è solo l’ultima di tante intraprese dalla NBA per sostenere le fasce sociali più deboli e di conseguenza più colpite dalla pandemia. Diversi giocatori hanno anche effettuato donazioni a titolo personale.

Leggi anche:

Curry rivela: “Sono stato il primo giocatore in NBA a essere testato per il Coronavirus”

Dr. Fauci: “Lo sport può ripartire nel 2020 senza tifosi”

Magic Johnson sul COVID-19: “Vedo similitudini tra questa crisi e quella dell’AIDS”