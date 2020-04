NBA, La mamma di Karl-Anthony Towns muore a causa del Coronavirus

Lutto in casa Karl-Anthony Towns. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves ha appreso pochi minuti fa della morte di sua mamma Jackie a causa del Coronavirus. Da qualche settimana la signora Towns era in coma indotto a causa delle condizioni critiche che si sono aggravate proprio durante la giornata di oggi. Ad annunciare la scomparsa dalla mamma del giocatore NBA sono stati i Minnesota Timberwolves:

La franchigia di Minneapolis ha poi comunicato come il padre, Karl Sr., anche lui colpito da Covid-19, sia invece sulla via del recupero. Nel frattempo tanti giocatori NBA stanno mandando messaggi di supporto al collega, esprimendo il proprio pensiero anche sui social network.

Man, prayers to KAT and his family. Sitting here trying to find the words to say…just so sad. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

— Kevin Love (@kevinlove) April 13, 2020