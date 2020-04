NBA, LeBron James si sta preparando “mentalmente e fisicamente” durante lo stop

L’interruzione se pur momentanea ma immediata delle partite NBA ha di certo sconvolto tutti all’interno della lega e non solo. Costretti a rimanere a casa, i giocatori adesso hanno più tempo da dedicare alle famiglie, per distrarsi e per cercare di non rendere un inferno lo stop imposto. In molti, però, preferiscono allenarsi e perfezionare alcuni aspetti del proprio gioco, in modo da tornare in campo preparati e reattivi di fronte alle difficoltà che si presenteranno al nuovo inizio della stagione.

Tra questi, LeBron James ha detto che si sta preparando “mentalmente e fisicamente” in vista del nuovo inizio. Non si sa ancora se la stagione riprenderà in estate o addirittura si può dire conclusa e rinviata al prossimo anno, ma il Re rimane costante e determinato per non sprecare il tempo a disposizione.

Questo, infatti, gli permetterà di risultare pronto a qualsiasi prossimo scenario, e in una recente breve intervista ha dichiarato:

“Mi sto ancora allenando quotidianamente, senza mai saltare un giorno. Sto anche rimanendo in contatto con i miei compagni di squadra e lo staff tecnico. Faccio tutto il possibile per rimanere mentalmente e fisicamente preparato per qualsiasi cosa possa succedere dopo”.

Come tutti, LeBron ha anche modo di dedicare molto più tempo alla famiglia, gustando ogni singolo attimo insieme. A tal proposito ha detto:

“Questo tempo in famiglia per noi è raro, quindi colgo l’occasione per stare insieme a loro ogni giorno e goderci la quotidianità. I film e l’intrattenimento sono una parte importante per la mia famiglia e sono ciò che ci piace fare insieme”.

Leggi anche:

NBA, i Lakers pensano ad un taglio degli stipendi all’interno della franchigia

NBA, nuove regole di valutazione per il Draft 2020

NBA, parla Jared Dudley: “Speriamo avvenga un miracolo, ma la situazione è grave”