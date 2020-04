NBA, Svelati i primi nomi dei partecipanti di H-O-R-S-E

La NBA è pronta a definire gli ultimi dettagli per quanto riguarda la preparazione di HORSE (il nostro ‘asino’). La Lega sta organizzando questo speciale torneo insieme ad ESPN, pronta a lanciare il format in TV. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, giornalista proprio della famosa emittente americana, le parti starebbero ultimando la lista dei partecipanti che per ora vedrebbe i nomi di Chris Paul, Trae Young e Zach LaVine.

Sources: The NBA and ESPN plan to televise a HORSE competition is nearing completion and among those expected to participate include Chris Paul, Trae Young and Zach LaVine. Competition will also include a couple of WNBA players and recent NBA alumni.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2020