Le 10 superstizioni più strane dei giocatori NBA

Proprio come in tanti altri settori, anche all’interno della NBA ci sono giocatori che hanno le loro superstizioni e i loro riti a cui sono da sempre legati e da cui sembrano dipendere le loro prestazioni. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 superstizioni più strane e particolari dei principali atleti NBA in attività e non. Buona lettura!

10. Kevin Garnett

Iniziamo da un giocatore non più in attività: Kevin Garnett. Sin dalle sue prime gare in NBA, un’ora prima di ogni partita KG mangiava almeno un panino con burro di arachidi e gelatina. La maggior parte dei giocatori, al giorno d’oggi soprattutto, preferisce non mangiare così a ridosso della palla a due per non rischiare di vomitare, ma The big ticket pareva aver ormai abituato il suo stomaco.

9. Karl Malone

Analizzati due riti pre partita, incontriamo adesso una delle superstizioni a partita in corso. Non sono stati pochi (e sono ancora parecchi oggi) i giocatori NBA che hanno una rituale particolare prima di tirare un libero.

Tra i più strani ricordiamo sicuramente quelli di Karl Malone, che “parlava” molleggiando sulle gambe, e Jeff Hornaceck, che si accarezzava la guancia destra per tre volte.

Ecco un video dove sono raccolti tutti i riti più stravaganti delle Star NBA prima di tirare un libero: