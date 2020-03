Ci siamo, manca davvero poco alla pubblicazione di ‘The Last Dance’, il documentario su Michael Jordan prodotto da ESPN. Dopo i solleciti, tra gli altri, di LeBron James, il quale aveva pubblicamente chiesto di anticipare la data d’uscita, ecco che l’emittente televisiva americana sarebbe pronta a comunicare ufficialmente il cambio di strategia: il doc su MJ dovrebbe essere quindi trasmesso on-demand dal 19 aprile 2020, anziché aspettare la data programmata del 2 giugno 2020.

A riportare la notizia è stato il “New York Post” il quale ha anche aggiunto come il programma sarà diviso in 10 parti, in cui verrà ripercorsa la clamorosa cavalcata dei Chicago Bulls durante la stagione 1997-1998, terminata poi con il game winner di Jordan sul campo degli Utah Jazz in gara-6 della Finals.

Tante anche le testimonianze di personaggi famosi presenti all’interno del documentario di Michael Jordan. Tra i nomi spiccano quelli di Barack Obama, Adam Silver, Kobe Bryant, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, Gary Payton e Magic Johnson.

