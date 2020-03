NBA, Joel Embiid donerà 500mila dollari per contrastare il Coronavirus

Gesto di assoluta classe quello di Joel Embiid che ha deciso di donare 500.000 dollari per la lotta al Covid-19 che sta colpendo in maniera violenta gli Stati Uniti. Il contributo sarà destinato anche ai dipendenti part-time dei Philadelphia 76ers che si sono visti improvvisamente senza lavoro dopo la sospensione della stagione da parte della NBA.

La donazione di Embiid succede dopo la richiesta ai propri dipendenti (tra cui figurano anche coach e front office) da parte della stessa franchigia di tagliarsi del 20% il proprio stipendio per cercare di contenere le perdite economico-finanziarie a cui Philadelphia andrà incontro in un periodo in cui non verrà giocata nemmeno una partita. Tale decisione deriva anche dal fatto che l’azienda proprietaria dei Sixers – ossia la Harris Blitzer Sports & Entertainment – ha eseguito gli stessi tagli salariali e accorciato i giorni di lavoro settimanali passando da 5 a 4.

Il gesto di Joel va letto quindi anche in questo senso.

