NBA, McCollum: “Voglio la maglia di Tom Brady dei Buccaneers”

CJ McCollum, guardia dei Portland Trail Blazers, durante il suo podcast ha dichiarato di voler assolutamente la maglia di Tom Brady dei Tampa Bay Buccaneers. Queste le parole di McCollum:

“Sono un grandissimo fan dei Cleveland Browns, ma non mentirò: mi comprerò la maglia di Tom Brady dei Buccaneers. Questo non cambierà il amore verso i Browns. È solo un segno di rispetto verso di lui. È un grandissimo giocatore che ha portato il suo talento in un luogo totalmente nuovo per lui e per questo lo rispetto”

McCollum loda il leggendario quarterback che ha vinto ben sei volte il Super Bowl coi New England Patriots. McCollum però, durante il podcast ha speso anche qualche parola sul bruttissimo momento che tutto il mondo sta passando a causa del COVID-19:

“In questo momento lontano dal basket ho pensato che molte volte la nostra la vita la diamo per garantita. Ora dobbiamo stare tutti a casa e le cose che prima ci sembravano normali adesso non lo sono. Il mio consiglio è di non buttare tutto questo tempo. Lo possiamo usare per pensare a noi. Lo so che è un periodo molto duro però la cosa più sbagliata è di non usufruire del tempo che abbiamo ora.”