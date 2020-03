NBA, Danny Green: “Meglio i Lakers dei Mavericks”

Appena diventato 2 volte campione NBA, passando alla storia come uno dei protagonisti che ha consegnato alla franchigia canadese il suo primo storico titolo, Danny Green ha scelto di vincere ancora. Stavolta, però, con una squadra già super attrezzata e non con un team promettente a cui unirsi per fare l’ennesima impresa. Stiamo parlando di Los Angeles Lakers, da un lato, e Dallas Mavericks dall’altro.

La fame di Green era ancora viva ed è proprio questo fattore che lo ha portato, in estate, a voler abbracciare LeBron James e Anthony Davis piuttosto che a fare da padre a due giovani stelle del calibro di Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Al momento la scelta del numero 14 pare dargli ragione, magari in un domani no. Tuttavia, anche se ci fosse la possibilità di tornare indietro, il classe ’87 sceglierebbe di nuovo la stessa squadra: i Lakers. Queste le sue parole al programma Take it There:

“I Lakers erano in cima alla mia lista. Los Angeles rappresentava l’opzione numero uno. Il perché? Il livello dei giocatori. Altissimo. La composizione del roster. Anche Dallas può contare su alcuni ottimi giocatori, ma penso che la squadra abbia bisogno di un paio di anni prima di poter puntare al titolo.”

D’altro canto, il Re non è eterno, e lo stesso Green comincia ad avanzare con l’età – quest’anno compirà 33 anni. Di tempo per aspettare i ragazzini terribili di Dallas non ce n’è molto, ma per vincere un altro anello in carriera unendosi a una squadra fortissima capitanata da uno dei due migliori giocatori al momento sì. E questo ha scelto l’ex Raptors: vincere subito.

