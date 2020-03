La notizia della positività al coronavirus di quattro giocatori dei Brooklyn Nets, tra cui Kevin Durant, ha sconvolto tutti, ma non particolarmente Bill de Blasio, primo cittadino di New York.

Il sindaco della ‘Grande Mela‘ ha espresso, tramite un tweet, tutto il suo disappunto. Queste le sue parole:

“Auguriamo loro una pronta guarigione. Ma, con tutto il rispetto, un intero team NBA NON dovrebbe sottoporsi al test per COVID-19 mentre ci sono pazienti in condizioni critiche e in attesa di essere testati: i test non dovrebbero essere per i ricchi, ma per i malati“

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.

Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 17, 2020