La NBA è pronta ad aumentare la propria linea di credito di 550 milioni di dollari per arrivare, visti i 650 precedenti, a un totale di 1.2 miliardi.

La decisione di questo aumento è arrivata nella giornata di ieri a seguito della riunione tra i vertici della lega e i rappresentanti delle squadre.

Come riporta Adrian Wojnarowski, questa linea di credito aiuterà la NBA a gestire le sue spese visto l’arresto prolungato delle attività a causa della pandemia di coronavirus.

ESPN story on NBA raising credit line up to $1.2 billion — and Board of Governors bracing for a long, tough road to a resumption of play. https://t.co/p0eBGdAM0k

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 18, 2020