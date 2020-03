In questi giorni gli alti piani della NBA si stanno riunendo per discutere sulla possibilità di riprendere il campionato in estate, Coronavirus permettendo.

In questo modo, alcuni giocatori infortunati potrebbero recuperare in tempo per il finale di stagione, ma non è il caso di Kevin Durant, stella dei Brooklyn Nets.

Durante il programma “Golic & Wingo” della ESPN Rick Kleiman, consulente commerciale di KD, ha escluso la possibilità di rivederlo in campo prima dell’inizio della prossima stagione:

“Onestamente, dal mio punto di vista, non è molto realistico: un suo ritorno in questa stagione era già improbabile prima di questa pandemia, figuriamoci adesso. Kevin sta recuperando dalla rottura del tendine d’Achille nelle scorse Finals: ci vuole tempo. Ora sta cercando uno spazio idoneo in cui poter continuare la riabilitazione durante questo periodo di inattività. Ma anche a questo è difficile rispondere, visto il nuovo regolamento che è stato messo in atto ieri sera”

Per salvaguardare la salute di giocatori e dirigenti, la NBA ha diramato un nuovo elenco di regole da seguire: gli allenamenti di squadra sono banditi, ma gli atleti possono allenarsi individualmente nelle strutture del club.

Secondo ESPN, un’altra soluzione potrebbe essere quella di fermare definitivamente la stagione NBA in corso, vista la lenta risposta del governo USA ad arginare la diffusione del virus.

Nella giornata di oggi i governatori della NBA si riuniranno in teleconferenza per valutare la situazione e decidere sul futuro della stagione.

LEGGI ANCHE:

Niente test antidoping ai giocatori durante la sospensione NBA

NBA, Donovan Mitchell su Gobert: “Ero arrabbiato con lui”

NBA, Damian Lillard dice la sua sul Coronavirus