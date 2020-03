Rudy Gobert, dopo alcuni giorni di silenzio, è tornato a parlare in pubblico, per riportare alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che in questi giorni mi hanno mostrato tutto il loro supporto. Significa davvero tanto per me. Poco alla volta mi sto riprendendo dalla malattia, soprattutto grazie all’aiuto che mi è stato dato dallo staff di Utah e di Oklahoma City. Quello che vorrei dire a tutti però è di stare al sicuro e cercare di rispettare le indicazioni dei medici. Ormai lo avete imparato tutti, ma voglio ricordarvi che dovete lavarvi le mani frequentemente, evitare di toccarvi il volto ed evitare i contatti non necessari con gli altri. Tutto sta nel proteggere sé stessi e le persone che vi sta attorno. Spero possiate prendere in maniera seria questi avvertimenti e farlo tutti insieme, perché soltanto così possiamo risolvere questa situazione. Fate attenzione e restate al sicuro.

Rudy Gobert era finito al centro delle polemiche a causa di un video in cui toccava provocatoriamente tutti i microfoni dei giornalisti.

Lo scorso 11 marzo poi, il centro degli Utah Jazz era risultato positivo al test sul COVID-19.

Di fronte alla pioggia di critiche ricevute, il giocatore ha voluto scusarsi pubblicamente, a cui ha fatto seguito una generosa donazione

