La NBPA si aspetta che i giocatori ricevano i loro stipendi normalmente

La NBPA (National Basketball Players Association) nelle scorse ore ha inviato una nota a tutti gli agenti affermando che “i giocatori continueranno a ricevere lo stipendio nei loro giorni di paga designati” anche durante la sospensione della stagione NBA decisa da Adam Silver. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

La stagione NBA 2019-2020 dovrebbe essere sospesa per almeno 30 giorni nel tentativo di proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tifosi della lega durante la sciagurata pandemia di coronavirus. Mercoledì scorso, l’NBPA avrebbe quindi inviato un promemoria ai giocatori sottolineando la condizione di “Forza maggiore” presente all’interno dell’attuale contratto collettivo tra Lega-Atleta.

Se questa condizione si verificasse, le squadre NBA sarebbero in grado di trattenere 1/92,6 – circa l’1,1% – dello stipendio di un giocatore per ogni partita persa in base al calendario, a causa di un evento che impedirebbe alla lega stessa di svolgere i propri compiti.

LEGGI ANCHE

NBA, Iman Shumpert e l’aneddoto sul primo incontro con Kobe Bryant

NBA, Christian Wood positivo al Coronavirus

10 curiosità che forse non sapete su Stephen Curry