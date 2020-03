DeMar DeRozan, stella dei San Antonio Spurs, è pronto a diventare free agent nella prossima stagione.

Come riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, la guardia dei texani, se non dovesse trovare un accordo per l’estensione del contratto, starebbe valutando di rinunciare alla sua player-option e di diventare un free agent senza restrizioni.

DeRozan plans to opt out of his player option and become a unrestricted free agent if he and the Spurs aren't able to agree on an extension, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/MdwOHMhGli

