Coronavirus, lo sport americano adotta misure stringenti: allineate NBA, NHL, MLS ed MLB

Le quattro Major League dello sport professionistico americano, NBA, NHL, MLS, ed MLB, hanno emesso un comunicato congiunto per notificare agli adetti ai lavori l’adozione di misure preventive a fronte dell’emergenza Coronavirus.

Esclusa per ovvie ragioni la NFL, che ha già concluso la propria stagione sportiva. La MLB, invece, dovrebbe cominiciare la propria stagione regolare come da calendario il prossimo 26 marzo.

Di seguito il contenuto della nota:

“A seguito di consulto con esperti in materia di malattie infettive e salute pubblica e considerate altresì le problematiche che potrebbero emergere da un contatto ravvicinato in situazioni di pre e postgara, spogliatoi e clubhouse di tutte le squadre saranno aperti solo a giocatori e impiegati imprescindibili di squadre e strutture, fino a successiva comunicazione. L’accesso ai media verrà mantenuto in zone prescelte al di fuori degli spogliatoi e delle suddette clubhouse. Le presenti disposizioni temporanee avranno effetto immediato a partire dalle partite e dagli allenamenti di domani. Continueremo a monitorare da vicino la situazione, integrando i necessari passaggi al fine di mantenere l’ambiente [di lavoro] accogliente e sicuro.”