NBA, Trae Young a caccia di altri record

Gli Atlanta Hawks sono tornati a vincere dopo tre stop consecutivi [vs Memphis, Washigton e di nuovo i Grizzlies]. Per battere Charlotte sono serviti ben due tempi supplementari e il miglior Trae Young. L’ex Sooners di Oklahoma ha chiuso la gara con 31 punti e 16 assist: si tratta della terza prestazione personale da oltre trenta punti e 15 o più assist in una partita nel 2019-20. I due precedenti stagionali, una sconfitta e una vittoria nel mese di gennaio, risalgono rispettivamente alle partite casalinghe contro Toronto (20 gennaio) e Philadelphia (30 gennaio).

ÉLITE

Prendendo in considerazione i dati raccolti dal 1983 in avanti, Young ha ora più 30+15 a referto nei primi due anni di NBA (4) rispetto a Magic Johnson e Isiah Thomas, entrambi Hall of Famer.

Most games with 30+ PTS and 15+ AST in a player's first 2 seasons since 1983: 4 — Trae Young (including tonight)

3 — Magic Johnson

3 — Isiah Thomas pic.twitter.com/Pd8BNTjEcI — StatMuse (@statmuse) March 10, 2020

Stando a Elias Sports, nello stesso arco temporale, Trae Young è solo sul terzo gradino del podio di questa speciale classifica, all’inseguimento di Nate ‘Tiny’ Archibald (5) e dell’inarrivabile Oscar Robertson (17).

