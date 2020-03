NBA, LeBron James si è fatto costruire una palestra sul set di Space Jam 2

Tutti sappiamo che il leader dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha molti business oltre al basket giocato. Uno di questi è il cinema. LeBron è infatti produttore di Space Jam 2. Non solo ha un ruolo imprenditoriale, ma ha anche preso parte alle riprese come attore protagonista, nel ruolo di se stesso. Le riprese sono iniziate la scorsa estate, con stagione NBA ferma.

Molti si sono chiesti come si possa prendere parte a progetto simile e contemporaneamente preparare una stagione NBA. Il segreto di LeBron risiede in una palestra, costruita appositamente per lui, vicino al set del film. Così facendo, il Re si è potuto allenare quotidianamente, senza perdere di vista l’impegno preso con la Warner Bros. Il team di produttori ha dovuto compiere dei sacrifici per accontentare la star, ma, a giudicare dai risultati, LeBron ha fatto bene a pretendere un simile trattamento. Il nativo di Akron, infatti, sta guidando la Western Conference con i suoi Lakers, viaggiando con numeri da candidato MVP.

Il giocatore dei Lakers non è il solo ad aver fatto questo tipo di richieste. Durante le riprese dell’originale Space Jam, Michael Jordan, chiese anche lui una palestra nelle vicinanze del set, in modo da potersi allenare ogni volta che si spegnevano le telecamere. Molti tifosi hanno “accusato” James di aver copiato la tattica di Jordan, anche se per un professionista del genere è una richiesta lecita e sensata.

