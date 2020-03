Anthony Davis scende in campo per sostenere la candidatura a MVP del suo compagno di squadra LeBron James.

La star dei Los Angeles Lakers è consapevole che Giannis Antetokounmpo sta vivendo un’altra stagione superlativa coi Milwaukee Bucks ma è fermamente convinto che il titolo di miglior giocatore dell’anno debba andare al Re. L’ex New Orleans Pelicans ha spiegato i motivi a Chris Haynes di Yahoo Sports:

“A 35 anni, quello che sta facendo è semplicemente incredibile. Non manco di rispetto a Giannis, che sta avendo un’altra annata pazzesca a Milwaukee ma se pensi a quello che significa MVP…è Bron. Basta guardare i nostri numeri quando non è in campo. È lui l’MVP”

Dopo aver saltato i playoff nel suo primo anno a Los Angeles, LeBron si è presentato ai nastri di partenza di questa stagione, carico come non mai e in una forma fisica straripante. Insieme all’apporto di Davis, sta guidando i Lakers al vertice della Western Conference e li ha già riportati alla post season, dove mancavano da 6 anni.

In stagione sta viaggiando a 25.7 punti, 10.6 assist e 7.8 rimbalzi di media a partita. Sta tirando inoltre il 49.7% dal campo e il 34.7% da tre punti.

Numeri e percentuali insomma da MVP.

