Risultati NBA: LeBron si aggiudica il rematch con Zion, la furia di Giannis si abbatte su Charlotte. Tripla doppia vincente di Jokic sui Raptors

Washington Wizards 124 – 110 Golden State Warriors

Non avrà fatto registrare gli ormai “soliti” 50 punti, ma per stavolta a Bradley Beal ne bastano anche solo 34 per certificare ulteriormente il suo status ormai attestato di superstar offensiva. E’ proprio la verve del proprio numero 3, risultato spesso inarrestabile nel corso della stagione, anche e soprattutto in occasioni in cui la propria squadra non è poi riuscita ad avere la meglio nel punteggio, il segreto neanche troppo velato del successo Wizards sul campo dei vicecampioni in carica, che crollano nel terzo periodo dopo una prima metà di gara tutto sommato equilibrata. 34 punti, otto assist e cinque palle rubate per il numero 3 degli ospiti, reduce da una striscia di 18 gare da almeno 25 punti. Niente da fare per i padroni di casa dunque, privi di Steph Curry nonostante il ritorno annunciato per il match di stanotte: ci sarà ancora da pazientare un po’ per vedere l’ex MVP di nuovo in azione.

Detroit Pistons 100 – 106 Sacramento Kings

Rimonta vincente dei Kings al Golden 1 Center di Sacramento, dove i padroni di casa riescono a ricucire uno strappo di 17 punti sui Pistons e a portarsi a casa la vittoria numero 26 di questa stagione, la quarta su cinque gare giocate dopo l’All-Star Game. A guidare la truppa di coach Walton a un inaspettato recupero, dopo che Detroit era riuscita a portarsi sul 18-1 prima e sul 27-6 poi, è stata la second unit dei Kings, che ha surclassato i diretti avversari riuscendo a colmare il gap e a mettere la freccia nel corso del terzo quarto. 23 punti e 7 assist per De’Aaron Fox, 19 punti e 6 rimbalzi per Buddy Hield in uscita dalla panchina, mentre dall’altra parte Christian Wood mette la firma su una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi.

Dallas Mavericks 111 – 91 Minnesota Timberwolves

Netto successo esterno dei Mavs, che pur senza Doncic si impongono sul campo dei Timberwolves grazie a un Kristaps Porzingis da 38 punti, 13 rimbalzi e 5 stoppate. Letteralmente devastante in entrambe le metà campo il lettone, che come spesso avvenuto in stagione dà il meglio di sé con Luka Doncic seduto in panchina: per questa volta, a farne le spese sono stati i Timberwolves, che gli hanno dato una mano fallendo ben dieci delle prime undici conclusioni a canestro, spianando di fatto la strada agli ospiti, divenuti irraggiungibili nel giro di pochi minuti. A dare manforte a Porzingis ci ha pensato il fratellino di Steph Curry, Seth, autore di 27 punti e 4 assist, mentre tra le fila dei padroni di casa si segnalano i 19 punti, conditi da 9 rimbalzi e 7 assist, messi a referto da D’Angelo Russell e la doppia doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi di Juancho Hernangomez.