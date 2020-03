CJ McCollum: “C’è il Coronavirus, non firmo più autografi”

Fino ad oggi, in NBA, nessuno ancora aveva parlato pubblicamente del Covid-19, meglio noto come Coronavirus. La prima vittima negli USA, però, ha automaticamente alzato il livello d’allerta in tutta la nazione, così come ha annunciato ieri Donald Trump durante la sua conferenza stampa d’aggiornamento.

Specialmente in Oregon dove sono stati scoperti i primi casi di persone infette. Subito dopo questa notizia, CJ McCollum, stella dei Portland Trail Blazers, ha annunciato tramite un tweet di sospendere temporaneamente ogni contatto ravvicinato con i propri tifosi e di non voler più firmare autografi.

Queste le parole utilizzate da McCollum sul famoso social network:

“Il Coronavirus è ufficialmente arrivato in Oregon, più specificamente a Lake Oswego. Fate in modo di lavarvi le mano col sapone per almeno 20 secondi e copritevi la bocca quando tossite. Prendo ufficialmente una pausa dalla firma degli autografi fino a nuova comunicazione”.

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego…Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice. Sincerely, CJ — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020

La NBA stessa, nel frattempo, ha risposto in prima persona con un comunicato di questo genere, senza prendere in considerazione, per ora, il fatto di cancellare o rinviare partite:

“La salute e la sicurezza dei nostri impiegati, squadre, giocatori e tifosi è di primaria importanza. Ci siamo coordinando con le franchigie e siamo consultando con il centro di controllo, nonché con specialisti sulle malattie infettive, e continueremo a monitorare attentamente la situazione”.

