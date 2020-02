Lance Stephenson pensa ad un ritorno in NBA

Lance Stephenson è pronto a tornare in NBA. L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers, infatti, avrebbe espresso il desiderio di poter rientrare negli State e giocare nella Lega dopo una parentesi in Cina con i Liaoning Flying Leopards. Stephenson, nella sua stagione nel paese asiatico, ha viaggiato con una media di 26.7 punti + 7.4 rimbalzi + 3.8 assist a partita.

Yahoo Sources: Free agent guard Lance Stephenson seeking return to NBA following season in China where he averaged 26.7 points, 7.4 rebounds and shot 52 percent from field. He’s willing to work out to prove his value.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 22, 2020