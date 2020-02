I Golden State Warriors credono nelle potenzialità di Andrew Wiggins, e vogliono dimostrare di aver acquisito un giocatore ancora futuribile.

Nonostante si tratti della prima scelta al Draft del 2014 infatti, la parabola cestistica del giocatore ha subito una netta flessione nel corso degli ultimi anni.

Complice un gioco probabilmente superato dalla NBA, i Minnesota Timberwolves non ci hanno messo molto ad impacchettare Andrew Wiggins nella Baia.

Uno dei senatori dello spogliatoio come Draymond Green però, si è apertamente schierato a favore del nuovo arrivato, intravedendo il lui il potenziale per diventare un giocatore da quintetto difensivo.

Penso che possa essere un giocatore da quintetto difensivo. Questo è uno dei miei obiettivi che mi sono imposto di fargli raggiungere. Come leader di questa squadra, questa è una delle cose su cui voglio davvero spingerlo. Ha tutti gli strumenti e le doti per farcela, compreso l’atletismo. Mi ricorda molto Kevin Durant come difensore, in cui magari paiono alti ed esili, ma molto agili. ha le capacita per muoversi bene. Entrambi sono ragazzi molto magri, ma certamente non deboli. Da quel punto di vista, mi ricorda molto Kevin. E Kevin è un grande difensore. Quindi dovrebbe sviluppare questo suo lato, e penso che sia nelle sue capacità. Negli accoppiamenti in cui l’ho visto abbinarsi da quando è arrivato ha dimostrato molto talento, soprattuto contro avversari molto capaci. Se affinasse questo suo lato, penso che potrebbe diventare un avversario ostico. E comunque stiamo parlando di una prima scelta al Draft, capace di metterne 20 a serata. A mio avviso si tratta di un grande giocatore. Io non ho molti più anni di lui in NBA, ma voglio aiutarlo a far uscire il suo talento nel migliore nei modi, come ho sempre fatto con tutti i miei compagni di squadra.