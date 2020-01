Adam Silver saluta David Stern con una lettera toccante

David Stern, l’ex commissioner che ha reso l’NBA una delle Leghe più apprezzate nel mondo, si è spento all’età di 77 anni a causa di una emorragia cerebrale. Subito sono arrivati in massa messaggi e condoglianze da tutto l’ambiente sportivo. Ovviamente anche Adam Silver, attuale commissioner, ha rilasciato un comunicato ufficiale in seguito alla scomparsa del suo mentore:

“Per 22 anni ho avuto il privilegio di vedere David in azione. Era un mentore e uno dei miei più cari amici. Abbiamo trascorso innumerevoli ore insieme in ufficio, nelle arene e sugli aerei… ovunque ci portasse il gioco. Come ogni leggenda della NBA, David aveva talenti straordinari, ma con lui si trattava sempre di principi fondamentali: preparazione, attenzione ai dettagli e tanto lavoro. David ha preso in mano la Lega nel 1984, quando si trovava di fronte ad un bivio. Nel corso di 30 anni come commissioner, ha contribuito a strutturare la moderna NBA, conosciuta oggi in tutto il globo. Ha lanciato modi di comunicazione innovativi, ha stretto partnership importanti, ha avviato programmi di responsabilità sociale che hanno portato il gioco ad essere apprezzato da miliardi di persone in tutto il mondo. Grazie a David la NBA è diventata un marchio davvero globale… tutto questo lo rende non solo uno dei più grandi commissioner sportivi di tutti i tempi, ma anche uno dei leader aziendali più influenti della sua generazione. Ogni membro della famiglia NBA è beneficiario della visione, della generosità e dell’ispirazione di David. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie di David, Dianne, ai loro figli, Andrew ed Eric e a tutta la loro famiglia. Condividiamo il nostro dolore con tutti coloro la cui vita è stata toccata da lui.”